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العلوم

سفينة بحثية كورية تتجه إلى غرب المحيط الهادئ بحثا عن عناصر أرضية نادرة

Write: 2025-07-15 14:06:46Update: 2025-07-15 14:08:23

سفينة بحثية كورية تتجه إلى غرب المحيط الهادئ بحثا عن عناصر أرضية نادرة

Photo : YONHAP News

انطلقت  السفينة "تام  هيه  3"، التي  تعد  أول  سفينة  أبحاث  جيوفيزيائية  كورية، متجهة  إلى  منطقة  غرب  المحيط الهادئ  للبحث  عن  ترسبات  العناصر الأرضية  النادرة  في  قاع  البحر.
وصرح  المعهد الكوري  لعلوم  الأرض  والموارد  المعدنية بأن  السفينة  البحثية غادرت  ميناء  "جين هيه"  في  مدينة  تشانغ  وون  بمقاطعة  جنوب  كيونغ  سانغ  في  الساعة الخامسة  من  بعد  ظهر  أمس  الاثنين،  متوجهة إلى  أعالي  البحار في  غرب  المحيط الهادئ  للبدء  في  مشروع  البحث  عن  العناصر الأرضية  النادرة  في  قاع  البحر.
يذكر  أن  السفينة  "تام هيه  3"  هي  أول  سفينة  استكشاف  محلية  تزن  6  آلاف  و862  طنا  وتم  إنتاجها  بتمويل حكومي  بلغ  177  مليارا  و700  مليون  وون  كوري.
وتمتلك  السفينة أحدث  معدات  المسح  في  العالم القادرة  على  التصوير ثلاثي  الأبعاد  لتوزيع الموارد  الجوفية،  وذلك  باستخدام  الموجات الزلزالية  البحرية،  حيث  يمكنها  مسح  قاع  البحر  بدقة  على  مساحة  4.2  كيلومتر  مربع  في  عملية  مسح  واحدة.
ومن  المتوقع أن  تقوم  هذه  السفينة  بإجراء مسوحات  دقيقة  في  الموقع  للمناطق الغنية  بالرواسب  على  مدار  السنوات الست  القادمة.
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