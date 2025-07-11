سام سونغ تحتل المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الثاني

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حافظت شركة سام سونغ للإلكترونيات على صدارتها في سوق الهواتف الذكية العالمية للربع الثاني من هذا العام مثلما كانت عليه في العام الماضي.كما حافظت شركتا "آبل" و"شاومي"، منافستا سام سونغ، على نفس مستوى حصتيْهما السوقية كما كانتا عليه في الربع الثاني من العام الماضي، لكن سام سونغ زادت من معدل نمو شحناتها السنوية، بينما تراجع نمو الشركتين الأخريين.ووفقا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "كاناليس" اليوم، بلغت حصة سام سونغ من إجمالي الشحنات العالمية للهواتف الذكية في الربع الثاني من هذا العام 19%، وتلتها آبل بنسبة 16%، ثم شاومي بنسبة 15%.وتماثل هذه الأرقام حصص السوق للشركات الثلاث في الربع الثاني من العام الماضي أيضا، ولكن فيما يتعلق بالنمو السنوي، سجلت سام سونغ زيادة بنسبة 3%، بينما شهدت آبل انخفاضا بنسبة 2%، وظلت شاومي عند نفس المستوى.وقال التقرير إن سام سونغ نجحت في الحفاظ على مكانتها الرائدة في الربع الثاني بفضل مبيعات سلسلة هواتف "غالاكسي ايه" ذات الفئة المتوسطة، رغم تراجع حجم سوق الهواتف الذكية العالمية بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، مسجلا أول تراجع منذ 6 أرباع سنوية.