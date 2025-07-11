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الاقتصادية

سام سونغ تحتل المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الثاني

Write: 2025-07-15 14:07:38Update: 2025-07-15 14:10:42

سام سونغ تحتل المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الثاني

Photo : YONHAP News

حافظت  شركة  سام  سونغ  للإلكترونيات  على  صدارتها  في  سوق  الهواتف الذكية  العالمية  للربع  الثاني  من  هذا  العام  مثلما  كانت  عليه  في  العام  الماضي.
كما  حافظت  شركتا  "آبل"  و"شاومي"،  منافستا سام  سونغ،  على  نفس  مستوى  حصتيْهما  السوقية كما  كانتا  عليه  في  الربع  الثاني  من  العام  الماضي، لكن  سام  سونغ  زادت  من  معدل  نمو  شحناتها  السنوية، بينما  تراجع  نمو  الشركتين  الأخريين.
ووفقا  لتقرير صادر  عن  شركة  أبحاث  السوق  "كاناليس"  اليوم، بلغت  حصة  سام  سونغ  من  إجمالي  الشحنات العالمية  للهواتف  الذكية في  الربع  الثاني من  هذا  العام  19%،  وتلتها آبل  بنسبة  16%،  ثم  شاومي  بنسبة  15%. 
وتماثل  هذه  الأرقام  حصص  السوق  للشركات الثلاث  في  الربع  الثاني  من  العام  الماضي أيضا،  ولكن  فيما  يتعلق  بالنمو السنوي،  سجلت  سام  سونغ  زيادة  بنسبة  3%،  بينما  شهدت  آبل  انخفاضا بنسبة  2%،  وظلت  شاومي  عند  نفس  المستوى.
وقال  التقرير إن  سام  سونغ  نجحت  في  الحفاظ  على  مكانتها  الرائدة في  الربع  الثاني بفضل  مبيعات  سلسلة  هواتف  "غالاكسي ايه"  ذات  الفئة  المتوسطة،  رغم  تراجع  حجم  سوق  الهواتف الذكية  العالمية  بنسبة  1%  على  أساس  سنوي  في  الربع  الثاني  من  هذا  العام، مسجلا  أول  تراجع  منذ  6  أرباع  سنوية.
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