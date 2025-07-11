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الاقتصادية

لجنة التخطيط الوطني تؤكد أن العملات المستقرة المشفرة حقيقة لا يمكن إنكارها

Write: 2025-07-15 14:08:08Update: 2025-07-15 14:11:28

لجنة التخطيط الوطني تؤكد أن العملات المستقرة المشفرة حقيقة لا يمكن إنكارها

Photo : YONHAP News

صرحت  لجنة  التخطيط  الوطني في  كوريا  الجنوبية أمس  بأن  دمج  العملات  المستقرة المشفرة  في  النظام المؤسسي  للبلاد  هو  "حقيقة  لا  يمكن  إنكارها"،  وأنها  تدرس  حاليا  خيارات  متنوعة في  هذا  الشأن.
وقال  المتحدث باسم  اللجنة  "جو سُونغ  ليه"  في  تصريحات  صحفية  أمس  إن  المناقشات  حول  العملات  المستقرة تجري  حاليا  بقيادة الفرع  الاقتصادي  الأول  للجنة  الوطنية، مشيرا  إلى  توقعات بأن  تتم  مناقشة التشريعات  ذات  الصلة  في  الولايات المتحدة  خلال  هذا  الأسبوع،  وهو  ما  يعني  ضرورة  الاستعداد من  جانب  كوريا. 
وأوضح  أن  هناك  قضايا  تتطلب  قرارات سياسية،  بما  في  ذلك  جهة  الإصدار  والتراخيص، وكيفية  التعامل  بها  مع  الدول  الأخرى.
الجدير  بالذكر أن  العملة  المستقرة عبارة  عن  عملة  مشفرة  يتم  تثبيت  قيمتها بأصل  معين  لتقليل تقلبات  الأسعار.
وكان  الرئيس الكوري  "لي  جيه  ميونغ"  قد  تعهد  خلال  حملته  الانتخابية بتطوير  "خطط  لاستخدام العملات  المستقرة،  بما  في  ذلك  إصدار  وتداول العملات  المستقرة  المرتبطة بالوون  الكوري".
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