لجنة التخطيط الوطني تؤكد أن العملات المستقرة المشفرة حقيقة لا يمكن إنكارها

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صرحت لجنة التخطيط الوطني في كوريا الجنوبية أمس بأن دمج العملات المستقرة المشفرة في النظام المؤسسي للبلاد هو "حقيقة لا يمكن إنكارها"، وأنها تدرس حاليا خيارات متنوعة في هذا الشأن.وقال المتحدث باسم اللجنة "جو سُونغ ليه" في تصريحات صحفية أمس إن المناقشات حول العملات المستقرة تجري حاليا بقيادة الفرع الاقتصادي الأول للجنة الوطنية، مشيرا إلى توقعات بأن تتم مناقشة التشريعات ذات الصلة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، وهو ما يعني ضرورة الاستعداد من جانب كوريا.وأوضح أن هناك قضايا تتطلب قرارات سياسية، بما في ذلك جهة الإصدار والتراخيص، وكيفية التعامل بها مع الدول الأخرى.الجدير بالذكر أن العملة المستقرة عبارة عن عملة مشفرة يتم تثبيت قيمتها بأصل معين لتقليل تقلبات الأسعار.وكان الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتطوير "خطط لاستخدام العملات المستقرة، بما في ذلك إصدار وتداول العملات المستقرة المرتبطة بالوون الكوري".