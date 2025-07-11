الرئيس لي يلقي محاضرة خاصة لموظفين مدنيين جدد

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ألقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" محاضرة خاصة أمس لمئات من الموظفين المدنيين المبتدئين من الدرجة الخامسة الذين اجتازوا امتحان الخدمة المدنية الحكومي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس حالي محاضرة للموظفين المدنيين منذ الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون" قبل 20 عاما.وشدد الرئيس لي في المحاضرة على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الموظفين العموميين، حيث قال إن حياة الناس تعتمد كثيرا عليهم، مشددا على ضرورة التحلي بالنزاهة كأساس في سلوكيات الموظف العام.وشبّه الرئيسُ المال بـ"الشيطان"، محذرا من أن هذا الشيطان لا يظهر أبدا بوجهه الأصلي، بل يظهر في صورة "ملاك".وتعهد الرئيس بخلق بيئة تمكن الموظفين العموميين من العمل بقناعة، مشيرا إلى أنه إذا تمت مساءلة الموظفين عن أعمال قاموا بها بنية حسنة، فإنهم قد يمتنعون عن القيام بأي عمل يتطلب تحمل المسؤولية.