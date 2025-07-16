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المحلية

توقعات بهطول أمطار غزيرة على مستوى كوريا ابتداء من ظهر الأربعاء

Write: 2025-07-16 09:08:20

توقعات بهطول أمطار غزيرة على مستوى كوريا ابتداء من ظهر الأربعاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ابتداء من ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع هطول أمطار موسمية في منطقة "تشونغ تشُنغ" والأجزاء الجنوبية من مقاطعتيْ "كيونغ كي" و"كانغ وان"، مع هطول أمطار بمعدلات تصل إلى 50 ملليمترا بين أواخر الأربعاء وصباح الغد الخميس.

ومن المتوقع أن يصل الحد الأقصى إلى 150 ملليمترا في منطقة العاصمة سيول ومنطقة "تشونغ تشُنغ" حتى يوم الخميس، مع ما يصل إلى 100 ملليمتر في مقاطعتيْ "كانغ وان" وشمال "جولا"، وما يصل إلى 80 ملليمترا في "بوسان" و"أول سان" ومنطقة "كيونغ سانغ".

ومن المرجح أن تؤثر الأمطار الغزيرة على جزيرة جيجو السياحية الجنوبية والمناطق الجنوبية من كوريا بدءا من ظهر الخميس.

ومن المتوقع أيضا أن تعود موجة الحر يوم الأحد بسبب نظام ضغط مرتفع متوسع من شمال المحيط الهادئ، مع هطول أمطار متقطعة وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي.
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