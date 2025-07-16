توقعات بأن تستضيف كوريا اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو لعام 2026

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من المتوقع على نطاق واسع أن تستضيف كوريا الجنوبية اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو في العام القادم.وسوف تعلن اللجنة عن مكان انعقاد الاجتماع في وقت لاحق في مقرها بباريس، وتُعدّ كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي أبدت اهتمامها باستضافة الاجتماع.وفي وقت سابق، اختارت حكومة كوريا الجنوبية مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية كمدينة مرشحة. وسوف يكون اجتماع يوليو 2026 هو الاجتماع الثامن والأربعين للجنة، وهي عبارة عن هيئة حكومية دولية تجتمع سنويا للبت في المسائلالمتعلقة بتسجيل مواقع التراث العالمي وحفظها وحمايتها بموجب اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.وقد اعتمدت كوريا الجنوبية الاتفاقية عام 1988، لكنها لم تستضف أي اجتماع بعد.