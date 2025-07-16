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الثقافية

توقعات بأن تستضيف كوريا اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو لعام 2026

Write: 2025-07-16 09:10:14

توقعات بأن تستضيف كوريا اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو لعام 2026

Photo : YONHAP News

من المتوقع على نطاق واسع أن تستضيف كوريا الجنوبية اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو في العام القادم.

وسوف تعلن اللجنة عن مكان انعقاد الاجتماع في وقت لاحق في مقرها بباريس، وتُعدّ كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي أبدت اهتمامها باستضافة الاجتماع.

وفي وقت سابق، اختارت حكومة كوريا الجنوبية مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية كمدينة مرشحة. وسوف يكون اجتماع يوليو 2026 هو الاجتماع الثامن والأربعين للجنة، وهي عبارة عن هيئة حكومية دولية تجتمع سنويا للبت في المسائل
المتعلقة بتسجيل مواقع التراث العالمي وحفظها وحمايتها بموجب اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

وقد اعتمدت كوريا الجنوبية الاتفاقية عام 1988، لكنها لم تستضف أي اجتماع بعد.
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