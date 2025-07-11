الرئيس الكوري يوجّه دعوات لقادة منتدى آبيك لحضور قمة كيونغ جو في أكتوبر

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وجّه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" دعوات رسمية إلى قادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، لحضور قمة هذا العام المقرر عقدها في مدينة "كيونغ جو" الكورية، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أمس الثلاثاء، بأن الدعوات وُجهت إلى جميع الدول الأعضاء الـ21، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا.وفي نص تلك الدعوات، سلط الرئيس الكوري الضوء على مساهمات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في النمو المستدام في المنطقة، وأعرب عن أمله في إحراز تقدم في قضايا مثل الاتصال الإقليمي والابتكار الرقمي.وردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لتلك القمة، أكدت المتحدثة الرئاسية الكورية أنه تمت دعوة الصين، وسوف يتم الإعلان عن التأكيدات النهائية في وقت لاحق.وبالنسبة لكوريا الشمالية، فقد أشارت كانغ إلى أنها ليست عضوا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي فلم تُدرج في القائمة، موضحة أن أي دراسة لتوجيه دعوة منفصلة ستُدار من قِبل وزارتيْ الخارجية والتوحيد.