الشرطة ترفض تهم الإخلال بالواجب ضد الرئيسة السابقة لوكالة آدور

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رفضت الشرطة تهم الإخلال بالواجب ضد "مين هي جين" الرئيسة السابقة لوكالة "آدور" المسؤولة عن فرقة الفتيات الكورية "نيو جينز".وكانت الشركة الأم "هايب" قد وجهت تلك الاتهامات إلى "مين".ووفقا للممثل القانوني لـ"مين" أمس الثلاثاء، رفضت الشرطة التهم التي وجهتها "هايب" في أبريل 2024.وردت "هايب" بالإعلان عن نيتها تقديم اعتراض بناء على أدلة جديدة، وكذلك نتيجة للأحداث التي أعقبت محاولة عضوات "نيو جينز" إلغاء عقدهن مع "آدور".وكانت الشركة قد وجهت اتهامات إلى نجمة البوب الكوري "مين" في شهر أبريل الماضي بالإخلال بواجباتها، مدّعية أنها خططت للاستيلاء على إدارة وكالة "آدور".ومن جانبها، جادلت مين بأن هيكل حقوق الملكية في الوكالة يجعل من المستحيل عليها الاستيلاء على إدارتها، نافية ارتكابها أي إخلال بواجباتها.