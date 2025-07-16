إلزام الشركات الكورية باستراحة لمدة 20 دقيقة كل ساعتين للعاملين في الهواء الطلق

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ابتداء من يوم الغد الخميس، سيتم إلزام الشركات في كوريا الجنوبية بضمان استراحة لمدة 20 دقيقة على الأقل كل ساعتين لموظفيها الذين يعملون في الهواء الطلق تحت وطأة الحر الشديد.وأعلنت وزارة العمل أمس الثلاثاء أن تعديلات اللوائح المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الاستراحة الإلزامية عند ارتفاع مؤشر الحرارة إلى 33 درجة مئوية أو أكثر، ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.وسوف يُطلب من أصحاب العمل تشغيل معدات التبريد، وتعديل ساعات العمل، وتوفير فترات راحة دورية عند ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية أو أكثر، والاتصال بفرق الطوارئ عند الاشتباه في وجود مرض مرتبط بالحرارة.وفي بيئات العمل التي يصعب فيها على الموظفين أخذ استراحة، ستحتاج الشركات إلى تشغيل معدات تبريد فردية أو إلزام العمال بارتداء هذه المعدات.وسوف توفر الوزارة مكيفات هواء محمولة وآلات لصنع ثلج ومعدات أخرى للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة بقيمة 35 مليار وون، أي أكثر من 25 مليون دولار أمريكي، لحوالي عشرة آلاف من أماكن العمل شديد الخطورة، يعمل في كل منها أقل من 50 عاملا، حتى أواخر يوليو الجاري.