هيئة الخدمات المالية تحقق مع موظفي إس بي إس للتلاعب في استثمارات الأسهم

Photo : YONHAP News

تُجري هيئة الرقابة المالية الحكومية في كوريا تحقيقات مع موظفي هيئة البث الخاصة "إس بي إس"، بتهمة استخدام معلومات غير معلنة لتحقيق هامش ربح في استثمارات الأسهم.وداهم محققون من هيئة الخدمات المالية أمس الثلاثاء مواقع مرتبطة بأحد موظفي "إس بي إس" في المبنى الرئيسي للمحطة في منطقة "موك دونغ" في سيول.ويُتهم ذلك الموظف بشراء كمية كبيرة من أسهم هيئة البث بعد حصوله على معلومات غير معلنة مسبقا حول توقيع مشاركة استراتيجية بين "إس بي إس" ومنصة "نتفليكس"، في أواخر العام الماضي، ثم بيعها بسعر أعلى بعد الإعلان عن الصفقة.ويُشتبه في حصول الموظف على هامش ربح وصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، وتعمل هيئة الخدمات المالية على توسيع نطاق تحقيقها ليشمل عدة موظفين آخرين.وأعلنت هيئة البث أنها فصلت الموظف وتعتزم التعاون بنشاط في التحقيقات.