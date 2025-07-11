كوريا الجنوبية تستضيف اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو لعام 2026

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ستستضيف كوريا الجنوبية الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو في العام القادم في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.وقد اختارت اللجنة كوريا الجنوبية لاستضافة الاجتماع السنوي خلال اجتماعها السابع والأربعين في مقر اليونسكو في باريس أمس الثلاثاء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها كوريا الجنوبية هذه الاجتماعات منذ تأسيس اللجنة في عام 1977. ومن بين المدن الآسيوية التي استضافتها سابقا: "بوكيت" في تايلاند في عام 1994، و"كيوتو" في اليابان في عام 1998، و"سوتشو" في الصين في عام 2004، و"بنوم بن" في كمبوديا في عام 2013.وتقرر أن تُعقد دورة عام 2026 في مدينة بوسان الكورية في يوليو من العام القادم، بمشاركة حوالي ثلاثة آلاف شخص، من بينهم ممثلون عن 196 دولة عضوا، والمديرة العامة لليونسكو "أودري أزولاي"، وخبراء أكاديميون، ومندوبون من منظمات غير حكومية.