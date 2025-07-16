نقابة عمالية شاملة تُطلق إضراباً عاما لمدة يوميْن

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ستُطلق نقابة عمالية شاملة في كوريا الجنوبية إضراباً عاما لمدة يومين بدءا من اليوم الأربعاء، مطالبة بالإلغاء الفوري للسياسات المُناهضة للعمال التي وُضعت في عهد حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول".وسوف يُقيم "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" مسيرة حاشدة أمام البرلمان في سيول في الساعة الثالثة عصرا، كما ستُقام مسيراتٌ مماثلة في 12 موقعا آخر في جميع أنحاء البلاد.ويُقدّر الاتحاد الكوري لنقابات العمال أن حوالي عشرة آلاف شخص سيشاركون في مسيرة سيول، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 30 ألفا في جميع أنحاء البلاد.وبإعلانه الإضراب العام، يطالب "الاتحادُ الكوري لنقابات العمال" البرلمانَ بإقرار مشروع قانون مُعدّل يهدف إلى تقييد حق أصحاب العمل في المطالبة بتعويضات من العمال عن الخسائر الناجمة عن النزاعات في أماكن العمل، بما في ذلك الإضرابات أو رفض العمل تنفيذا لقرارات النقابة. كما يدعو الاتحادُ الحكومةَ إلى إلغاء السياسات المُناهضة للعمال التي وُضعتفي عهد إدارة يون.