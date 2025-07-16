كوريا تضيف 183 ألف وظيفة في يونيو

Photo : YONHAP News

انخفض معدل نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى ما دون 200 ألف وظيفة في شهر يونيو الماضي بعد شهر واحد فقط من وصوله ذلك المستوى.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 29.09 مليون شخص في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 183 ألف وظيفة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وكان نمو الوظائف قد تجاوز 200 ألف وظيفة في مايو الماضي لأول مرة منذ 13 شهرا، مسجلا 245 ألف وظيفة.وتُظهر أحدث الأرقام انخفاضا في الوظائف في قطاع البناء للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث فُقدت 97 ألف وظيفة في يونيو، كما خسر قطاع التصنيع 83 ألف وظيفة.وبلغ معدل توظيف الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما 70.3% الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض معدل توظيف الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 45.6%.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 2.8%.