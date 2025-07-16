وفد من وزارة الطوارئ الروسية يزور كوريا الشمالية

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أفادت بعض التقارير بأن وفدا من وزارة الطوارئ الروسية قد وصل إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ لإجراء محادثات هناك حول التعاون المستقبلي بين الجانبين.وقال تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء أمس الثلاثاء إن الوفد، برئاسة "رومان كورينين" نائب الوزير، قد وصل إلى بيونغ يانغ بدعوة من لجنة الطوارئ الحكومية في كوريا الشمالية.وخلال الزيارة، سيزور الوفد الروسي مقر سلطات الوقاية من الكوارث والاستجابة لها في كوريا الشمالية، كما سيناقش كيفية تدريب متخصصي مكافحة الحرائق والإنقاذ، بالإضافة إلى التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.وأعرب "كورينين" عن ارتياحه لاهتمام كوريا الشمالية بالعمل المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن وزارته تمتلك خبرة وتجربة واسعة ومستعدة لمشاركتها.وكانت وزارة الطوارئ الروسية ولجنة الطوارئ في كوريا الشمالية قد وقّعتا مذكرة تفاهم في العام الماضي بشأن مواجهة الكوارث الطبيعية.