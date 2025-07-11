ترامب يعرب عن نيته فرض تعريفات جمركية على الأدوية بدءا من نهاية يوليو

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة بدءا من نهاية شهر يوليو الجاري على أقرب تقدير.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء، حيث قال إن الحكومة الأمريكية ستمنح شركات الصناعات الدوائية عاما أو عاما ونصف العام لتأتي إلى الولايات المتحدة لبناء مصانع لها، وبعد ذلك سيتم فرض رسوم جمركية عليها.وردا على سؤال عن الجدول الزمني لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات، أوضح "ترامب" أنه سيكون مشابها لذلك الخاص بالأدوية، لكنه أشار إلى أن العملية ستكون أقل تعقيدا.وأضاف أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية منخفضة، أي أعلى بقليل من 10%، على الدول الصغيرة في أفريقيا والبحر الكاريبي، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال رسائل بهذا الشأن قريبا.كما أشار "ترامب" إلى أن واشنطن تجري حاليا مفاوضات تجارية مع 5 أو 6 دول أخرى إلى جانب بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا، والتي تم التوصل معها إلى اتفاقات، وذلك قبيل بدء تطبيق الرسوم الجمركية يوم الأول من أغسطس القادم.وكان "ترامب" قد بعث برسائل بشأن معدلات الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي وإلى 24 دولة، منها كوريا الجنوبية، أوضح فيها أنه سيتم فرض 25% رسوما جمركية اعتبارا من الأول من أغسطس.