كوريا ترحب باختيارها لاستضافة اجتماعات لجنة التراث العالمي لليونسكو

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رحب المكتب الرئاسي الكوري باختيار كوريا الجنوبية لاستضافة الدورة الـ48 لاجتماعات لجنة التراث العالمي لليونسكو في العام القادم.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ" اليوم الأربعاء إن تلك الاجتماعات ستكون لحظات تاريخية تسلط الضوء على مكانة كوريا الجنوبية كقوة ثقافية عالمية.وأشارت "كانغ" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تيتضيف فيها كوريا الجنوبية اجتماعات للجنة التراث العالمي لليونسكو، مشيرة إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين على إدراج مواقع التراث الوطنية الكورية، بما في ذلك مغارة "صوك كورام" ومعبد "بول غوك سا"، وضريح "جونغ ميو"، في قائمة اليونسكو.وقالت إن التراث العالمي لليونسكو يمثل إرثا ثمينا يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وفي الوقت نفسه يتطلب حماية مستمرة في ظل تحديات أزمة المناخ، والتوسع العمراني، وضغوط التنمية.وأكدت أن كوريا الجنوبية سوف تتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف، كما ستلتزم بدورها كقوة ثقافية عالمية.