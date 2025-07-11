الموسم الثالث من لعبة الحبار يتصدر قائمة نتفليكس غير الإنغليزية للأسبوع الثالث

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حافظ الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" على صدارته في فئة العروض غير الناطقة باللغة الإنغليزية على منصة نتفليكس، للأسبوع الثالث على التوالي.وبحسب موقع "تودوم" الرسمي لنتفليكس لأفضل 10 برامج على المنصة، فقد سجل عدد مرات مشاهدة الموسم الثالث من لعبة الحبار 15.9 مليون مرة، أي ما يعادل 97.4 مليون ساعة، خلال الأسبوع الماضي، مما يجعله العمل الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس خلال تلك الفترة.وقد تم الكشف عن الموسم الثالث من لعبة الحبار يوم السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، واحتل المركز الأول في قائمة نتفليكس في 93 دولة في الأسبوعين الأول والثاني من الكشف عنه، وفي 65 دولة في الأسبوع الثالث.ومن جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات أن أكثر المحتويات مشاهدة على نتفليكس خلال الأسبوع الماضي سواء من فئة الأفلام أو العروض التلفزيون الناطقة بالإنغليزية وغير الإنغليزية، كان فيلم الرسوم المتحركة الشهيرة "كيبوب ديمون هانترز"، حيث بلغ عدد مرات مشاهدته 24.2 مليون مرة، في الأسبوع الرابع من الكشف عنه.