مستشار الأمن القومي الكوري يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز التعاون بين البلدين

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن مستشار الأمن القومي "وي سونغ راك" عقد مباحثات مع نظيره البريطاني "جوناثان باول" أمس الثلاثاء، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والصناعات الدفاعية.وأعرب مستشار الأمن القومي الكوري عن تقديره لعقد أول قمة بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة مجموعة السبع مؤخرا، حيث تبادلا الآراء بشكل واسع النطاق حول سبل تعزيز العلاقات.كما أعرب عن أمله في تعميق وتطوير المشاركة الاستراتيجية بين البلدين في المستقبل.ومن جانبه، أعرب مستشار الأمن القومي البريطاني عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين في التصدي للتحديات العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد وتغير المناخ.واتفق الجانبان على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي من أجل حل القضية النووية لكوريا الشمالية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب في أوكرانيا والأوضاع الإقليمية والدولية، واتفقا على الاستمرار في التواصل الوثيق بين البلدين.