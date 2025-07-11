نشر جدول مواعيد الرحلات بين كوريا الشمالية والصين في موقع سياحي كوري شمالي

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تم نشر جدول مواعيد القطارات التي تربط بين العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ وكل من بكين وداندونغ في الصين، في موقع إلكتروني سياحي كوري شمالي تشغله الإدارة الوطنية للسياحة ويحمل عنوان "السياحة في كوريا الشمالية".وبموجب هذا الجدول، يتم تسيير قطارات بين بيونغ يانغ وبكين 4 أيام أسبوعيا، بمقدار مرتين في كل يوم من تلك الأيام الأربعة.وإذا تم استئناف تشغيل قطارات الركاب بين كوريا الشمالية والصين فسوف تكون هذه هي المرة الأولى مرة منذ تعليقه في شهر يناير من عام 2020 بسبب جائحة كورونا، أي بعد مرور 5 أعوام ونصف.الجدير بالذكر أنه تم استئناف تسيير رحلات القطارات المباشرة بين بيونغ يانغ وموسكو في شهر يونيو الماضي. كما تم الكشف عن جدول الرحلات الجوية التي تربط بين بيونغ يانغ وشانغهاي مرتين أسبوعيا.ومع ظهور بوادر لاستئناف تسيير القطارات والرحلات الجوية التي تربط بين البلدين، يتزايد الاهتمام بما إذا كانت العلاقات بين كوريا الشمالية والصين، التي شهدت فتورا بسبب التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، ستشهد تحسنا واستعادة لزخمها.