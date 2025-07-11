إصدار تحذير من الفيضانات مع ارتفاع منسوب مياه نهر ساب غيو

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أدى هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في منطقة نهر "ساب غيو" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" إلى إصدار تحذير من الفيضان.وأعلنت إدارة مكافحة الفيضانات في نهر "غُم" اليوم الخميس أنه اعتبارا من الساعة 7 صباحا، تم تفعيل تحذير الفيضانات لجسر "ييه سان" الواقع على نهر "مو هان"، أحد روافد نهر "ساب غيو".وحذرت الإدارة من أن أضرار الفيضانات لا تزال تشكل مصدر قلق في مناطق مثل "دانغ جين" و"أسان" و"ييه سان" بسبب ارتفاع منسوب المياه واحتمال فيضانها، وحثت السكان على تجنب ضفاف الأنهار والبقاء في المناطق الآمنة.ويصدر التحذير من الفيضان عندما يُتوقع أن يصل منسوب المياه إلى 70% من الحد الأقصى لحجم الفيضان، حيث من المحتمل أن تغمر المياه الحدائق النهرية ومسارات الدراجات والمرافق المماثلة.واعتبارا من صباح الخميس، تم إصدار تحذيرات من الفيضانات في 5 مواقع في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، مع إعلان حالة التأهب في 6 مواقع في مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ".