رفع حالة الطوارئ إلى المستوى الثاني وسط هطول الأمطار الغزيرة

Photo : YONHAP News

رفعت الحكومة الكورية حالة الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في منطقة "تشونغ تشُنغ" والأجزاء الجنوبية من مقاطعة "كيونغ كي".ووفقا لوزارة الداخلية، تم رفع حالة الطوارئ اعتبارا من الساعة 4 من صباح اليوم الخميس، بينما تم رفع مستوى أزمة الأمطار الغزيرة بدرجة واحدة من ثاني أقل مستوى، وهو "الحذر"، إلى مستوى "التأهب"، في النظام المكون من 4 درجات.وللاستجابة بكامل القوة، ستعمل الوزارة في وضع الطوارئ وستعزز التعاون مع الوكالات ذات الصلة، مثل وزارة البيئة وخدمة الغابات الكورية.وأصدر القائم بأعمال وزير الداخلية "كيم مين جيه" تعليمات للسلطات بتعزيز إرشادات السلامة العامة في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" التي تشهد أمطارا غزيرة، مثل "صو سان" و"دانغ جين" و"تيه آن"، من خلال إرسال رسائل نصية طارئة.وتشمل الإرشادات تحذيرات بالبقاء في المنازل خلال ساعات الصباح الباكر وتجنب المناطق الخطرة.كما أمر القائم بأعمال الوزير السلطات بالعمل عن كثب مع الحكومات المحلية والشرطة وإدارات الإطفاء لفرض تدابير سلامة استباقية سريعة عند ظهور أولى علامات المخاطر، مثل فيضان الأنهار.