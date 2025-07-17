الرئيس لي يعتذر لعائلات ضحايا الحوادث المأساوية الكبرى

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التقى الرئيس "لي جيه ميونغ" بعائلات ضحايا غرق العبارة "سيه وال" في عام 2014، وحادث التدافع المميت في "إي تيه وان" في عام 2022، وفيضان جسر "تشونغ جو" في عام 2023، وحادث تحطم طائرة "جيجو إير" في عام 2024.ودعا الرئيس حوالي 200 من أفراد العائلات إلى مقر الرئاسة في "تشونغ وا ديه" أمس الأربعاء، حيث قال لهم إن المسؤولية الأولى للدولة هي حماية أرواح مواطنيها وضمان سلامتهم، لكن الدولة كانت غائبة عندما كان الشعب تحت التهديد ويحتاج إلى الحماية، وأصدر اعتذارا رسميا بصفته صانع القرار الأعلى في الدولة نيابة عن الحكومة.ووعد الرئيس ببذل قصارى جهده لمنع وقوع مثل هذه الحوادث بسبب غياب الدولة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.وطلب الرئيس من أفراد الأسر أن يعبروا عن كل ما يدور في أذهانهم وقلوبهم، مثل المطالبة بالتحقق من الوقائع أو التعويضات أو حتى الاعتذار، مؤكدا أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لاتخاذ التدابير اللازمة.