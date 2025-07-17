فريق التحقيقات الخاص يؤجل إحضار الرئيس السابق يون قسرا للاستجواب

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قرر رئيس فريق التحقيقات الخاص "جو أون سوك"، الذي يحقق في حادثة الأحكام العرفية، المحاولة المخططة لاقتياد الرئيس السابق "يون صوك يول" قسرا للاستجواب، بعد أن تقدم "يون" بطلب إلى المحكمة لمراجعة مدى قانونية حبسه احتياطيا على ذمة القضية.وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء، قالت مساعدة رئيس الفريق "باك جي يونغ" إن الفريق أرسل وثيقة رسمية تشير إلى أن مساعد رئيس الفريق "بارك يوك سو" سيزور مركز احتجاز سيول، حيث يُوجد "يون" حاليا.وصدر الإشعار بعد أن طلبت وزارة العدل من الفريق الحضور إلى مركز الاحتجاز لتنفيذ نقل "يون" قسرا، لأنه يرفض مغادرة زنزانته.ومع ذلك، تم إيقاف هذه الخطط بعد أن طلب فريق "يون" القانوني من محكمة سيول المركزية إجراء مراجعة لاحتجازه.ويجب على المحكمة اتخاذ قرار بشأن إبقاء المشتبه به رهن الاحتجاز أو الإفراج عنه، بعد إجراء فحص شامل لمتطلبات الاحتجاز، واحتمال حدوث انتهاكات إجرائية، وإمكانية إتلاف الأدلة أو هروب المتهم. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع للمراجعة في الساعة 10:15 من صباح الغد الجمعة.