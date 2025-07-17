هيئة الغابات الكورية ترفع مستوى التحذير من الانهيارات الأرضية

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رفعت هيئة الغابات الحكومية الكورية من تحذيراتها من الانهيارات الأرضية، مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى من البلاد.وقالت هيئة الغابات الكورية اليوم الخميس إنها رفعت مستوى تحذيراتها من الانهيارات الأرضية بمقدار درجة واحدة على مقياسها المكون من أربع درجات، من "الحذر" إلى "الخطر"، وهو أعلى مستوى، في كل من "ديجون" و"سيجونغ" ومقاطعتيْ جنوب وشمال "تشونغ تشُنغ"، بينما تم رفع مستوى التحذيرات لمقاطعتيْ "كيونغ كي" و"كانغ وان" من ثاني أقل مستوى، وهو "التنبيه"، إلى مستوى "الحذر".وسوف تظل سيول وإنتشون وبوسان وديغو وكوانغ جو وأولسان ومقاطعات "جولا" و"كيونغ سانغ" وجزيرة "جيجو" تحت مستوى التنبيه.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، تم إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى والأجزاء الشمالية الغربية من مقاطعة شمال "جولا"، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تتراوح معلاتها بين 20 و50 ملليمترا في الساعة.ومن المتوقع أن تشهد منطقة "تشونغ تشُنغ" هطول أمطار تزيد عن 150 ملليمترا اليوم الخميس.