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المحلية

الأمطار الغزيرة تعطّل خدمة القطارات

Write: 2025-07-17 10:24:55

الأمطار الغزيرة تعطّل خدمة القطارات

Photo : YONHAP News

تسببت الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى في كوريا الجنوبية في تعطيل حركة القطارات على عدة خطوط.
وقالت شركة السكك الحديدية الكورية اليوم الخميس إن الخدمة قد توقفت للقطارات السريعة، سوى قطارات "كي تي إكس"، على طول خط "كيونغ بو" بين سيول و"ديجون"، وخط "جانغ هانغ" بين "تشون آن" و"إيك سان"، وخط "صو هيه" بين "هونغ صونغ" و"آن جونغ".

كما توقفت الخدمة على الخط الأول لمترو سيول بين محطة "سونغ هوان" ومحطة "سين تشانغ". لكن قطارات "كي تي إكس" على خط "كيونغ بو" تعمل بشكل طبيعي.

وقالت الشركة إن الخدمة قد تُستأنف اعتمادا على التغييرات في الأحوال الجوية، ونصحت الركاب بالتحقق من آخر المستجدات عبر تطبيقها للهواتف المحمولة أو الموقع الإلكتروني الرسمي.
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