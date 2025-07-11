بوتين يطرح فكرة إنشاء طرق تربط بين روسيا والصين وكوريا الشمالية

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طرح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" فكرة إنشاء طرق تربط بين كل من روسيا وكوريا الشمالية والصين.ونقل تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء أمس عن الرئيس بوتين قوله في كلمة تهنئة عبر الفيديو بمناسبة حفل افتتاح توسعة الطريق "إم 12"، إنه سيعمل بنشاط على تطوير المسارات الشرقية، مشيرا إلى أن الطريق السريع يجب على أن يمتد ليشمل منطقة "تيومين" الغربية في روسيا، بالإضافة إلى سيبيريا والشرق الأقصى.وأكد على أنه سيتم إجراء دراسة لبناء طرق تصل إلى حدود كازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الشمالية، مما سيزيد بشكل كبير من قدرة بلاده على التصدير.وأضاف أن هذه المسارات ستصبح شرايين نقل مهمة وتنافسية، وستندرج ضمن شبكة النقل الدولية.الجدير بالذكر أن هذه الفعالية أقيمت بمناسبة الافتتاح الجزئي لربط الطريق "إم 12" السريع، الذي يربط بين العاصمة الروسية موسكو ومدينة "كازان" عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، بامتداد شرقي جديد.وإذا تم ربط هذا الطريق بطرق تؤدي إلى الحدود الكورية الشمالية والصينية فمن المتوقع أن يزيد ذلك من حجم التجارة والتبادلات. وتأتي هذه الخطوة فيما تعزز روسيا تقاربها مع كل من الصين وكوريا الشمالية، وسط مواجهة مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.