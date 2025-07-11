الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

وفد رئاسي خاص ينقل رسالة من الرئيس الكوري إلى الاتحاد الأوربي

Write: 2025-07-17 13:57:47Update: 2025-07-17 15:01:55

وفد رئاسي خاص ينقل رسالة من الرئيس الكوري إلى الاتحاد الأوربي

Photo : YONHAP News

قام  وفد  رئاسي  كوري  خاص  برئاسة  وزير  البيئة  الأسبق "يون  يو  جون" بزيارة  إلى  مقر  الاتحاد  الأوربي في  العاصمة  البلجيكية بروكسل،  حيث  سلّم  رسالة  خطية  من  الرئيس الكوري  "لي  جيه  ميونغ"  حول  تعزيز  العلاقات بين  كوريا  الجنوبية والاتحاد  الأوربي،  إلى  رئيس  المجلس الأوربي  "أنطونيو  كوستا"، أول  من  أمس  الثلاثاء.

وقالت  وزارة  الخارجية الكورية  في  بيان  صحفي  اليوم  إن  الوفد  الذي  ضم  أيضا  كلا  من  النائبين البرلمانيين  من  الحزب  الديمقراطي  الحاكم، "جون  هيون  هي" و"سون  ميونغ  سو"، قد  أوضح  للجانب الأوربي  تطورات  الوضع  الداخلي  في  كوريا،  بما  في  ذلك  تولي  الحكومة الجديدة  مهامها  واستعادة الديمقراطية،  كما  أعرب  عن  التزام الحكومة  الكورية  بتطوير علاقات  المشاركة  الاستراتيجية مع  الاتحاد  الأوربي، التي  تحتفل  هذا  العام  بمرور  15  عاما  على  إقامتها. 

وردا  على  ذلك،  رحب  رئيس  المجلس  الأوربي بتجاوز  كوريا  للأزمة السياسية  بسرعة  واستعادتها للديمقراطية  بقوة  شعبها، كما  أعرب  عن  أمله  في  أن  يزور  الرئيس  الكوري بروكسل  في  أقرب  وقت  ممكن  لعقد  قمة  كورية  أوربية. 

وكان  كوستا  ورئيسة المفوضية  الأوربية  "أورسولا فون  دير  لاين" قد  وجها  دعوة  إلى  الرئيس الكوري  لزيارة  مقر  الاتحاد  الأوربي، وذلك  خلال  لقائهم على  هامش  قمة  مجموعة  السبع  في  كندا  الشهر  الماضي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;