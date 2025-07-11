وفد رئاسي خاص ينقل رسالة من الرئيس الكوري إلى الاتحاد الأوربي

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قام وفد رئاسي كوري خاص برئاسة وزير البيئة الأسبق "يون يو جون" بزيارة إلى مقر الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث سلّم رسالة خطية من الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" حول تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، إلى رئيس المجلس الأوربي "أنطونيو كوستا"، أول من أمس الثلاثاء.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي اليوم إن الوفد الذي ضم أيضا كلا من النائبين البرلمانيين من الحزب الديمقراطي الحاكم، "جون هيون هي" و"سون ميونغ سو"، قد أوضح للجانب الأوربي تطورات الوضع الداخلي في كوريا، بما في ذلك تولي الحكومة الجديدة مهامها واستعادة الديمقراطية، كما أعرب عن التزام الحكومة الكورية بتطوير علاقات المشاركة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، التي تحتفل هذا العام بمرور 15 عاما على إقامتها.وردا على ذلك، رحب رئيس المجلس الأوربي بتجاوز كوريا للأزمة السياسية بسرعة واستعادتها للديمقراطية بقوة شعبها، كما أعرب عن أمله في أن يزور الرئيس الكوري بروكسل في أقرب وقت ممكن لعقد قمة كورية أوربية.وكان كوستا ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" قد وجها دعوة إلى الرئيس الكوري لزيارة مقر الاتحاد الأوربي، وذلك خلال لقائهم على هامش قمة مجموعة السبع في كندا الشهر الماضي.