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الرياضة

كوريا تفوز بكأس شرق آسيا لكرة القدم النسائية لأول مرة منذ 20 عاما

Write: 2025-07-17 13:58:10Update: 2025-07-17 14:38:31

كوريا تفوز بكأس شرق آسيا لكرة القدم النسائية لأول مرة منذ 20 عاما

Photo : YONHAP News

فاز  منتخب  كوريا  الجنوبية لكرة  القدم  للسيدات بلقب  بطولة  شرق  آسيا  لعام  2025،  لأول  مرة  منذ  20  عاما،  حيث  تغلب  على  نظيره  التايواني  بهدفين مقابل  لا  شيء  في  المباراة النهائية  التي  أقيمت  في  استاد  "سو  وان" لكأس  العالم  في  كوريا  أمس.
وكان  المنتخب الكوري  قد  تعادل  مع  منتخب  الصين  بهدفين لكل  منهما،  ومع  منتخب  اليابان بهدف  لكل  منهما، وبالتالي  حصل  على  5  نقاط  ليفوز  بكأس  البطولة  بفارق  الأهداف.
وكان  المنتخب الكوري  قد  فاز  باللقب  للمرة  الأولى  عند  انطلاق  بطولة  كأس  شرق  آسيا  لكرة  القدم  للسيدات في  عام  2005،  ثم  ظلت  اليابان  وكوريا الشمالية  تهيمنان  على  اللقب  طوال  الـ20  عاما  الماضية. 
وبهذا  أثبت  المدرب  "شين سانغ  او"،  الذي  تولى  تدريب  المنتخب  الوطني للسيدات  في  شهر  أكتوبر  الماضي، قدراته  لقيادة  الفريق للفوز  باللقب  بعد  9  أشهر  فقط  من  تعيينه.
كما  حققت  اللاعبة  "جي سو  يون"  أول  لقب  لها  في  مسابقة رسمية  مع  المنتخب الوطني  الأول.
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