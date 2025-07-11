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المحلية

المحكمة العليا تبرئ رئيس سام سونغ من اتهامات الاحتيال المحاسبي

Write: 2025-07-17 13:58:42Update: 2025-07-17 14:38:49

المحكمة العليا تبرئ رئيس سام سونغ من اتهامات الاحتيال المحاسبي

Photo : YONHAP News

قررت  المحكمة العليا  في  كوريا  الجنوبية،  اليوم  الخميس،  تبرئة  "لي  جيه  يونغ"  رئيس  مجلس  إدارة  شركة  سام  سونغ  للإلكترونيات، من  اتهامات  الاندماج غير  المشروع  والاحتيال المحاسبي. 
وأكدت  الدائرة الثالثة  في  المحكمة العليا  اليوم  الحكمَ الأصلي  الذي  يقضي  ببراءة  "لي"  من  جميع  التهم  الموجهة  إليه،  بما  في  ذلك  التداول غير  المشروع  بالأسهم والتلاعب  بالأسعار  بموجب  قانون  سوق  رأس  المال، وخيانة  الأمانة. 
كما  أكدت  براءة  المتهمين الـ13  الآخرين  في  مجموعة  سام  سونغ  الذين  وجهت  إليهم  اتهامات  مشتركة، موضحة  أنه  لا  يوجد  خطأ  في  الحكم  الأصلي  لعدم  استكماله  الإجراءات القضائية  اللازمة،  أو  لتجاوزه  حدود  حرية  التقدير القضائي  بما  يخالف  قوانين  المنطق والخبرة،  أو  لسوء  فهمه  للقوانين المتعلقة  بقانون  سوق  رأس  المال  وقانون  التدقيق الخارجي. 
وكان  "لي"  قد  اتهم  في  شهر  سبتمبر من  عام  2020  بارتكاب  معاملات غير  مشروعة  والتلاعب بالأسعار  والاحتيال  المحاسبي.
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