لجنة برلمانية أمريكية تقرر الحفاظ على حجم القوات الأمريكية في كوريا

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أقرّت لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام المالي 2026 الذي ينص على الحفاظ على الحجم الحاليّ للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في تصويت شفهي على المشروع الذي ينص على الحفاظ على حوالي 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، والذي طرحه النائب الجمهوري "جو ويلسون" أول من أمس.ويتضمن مشروع القانون ضرورة أن يواصل وزير الدفاع الأمريكي جهوده لتعزيز التحالفات والمشاركات الأمنية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتشمل هذه الجهود تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك الحفاظ على حجم القوات الأمريكية المتمركزة لديها، والذي يقدر بحوالي 28,500 جندي، وتحسين التعاون الدفاعي المتبادل، وتأكيد الالتزام بتوفير الردع الموسع باستخدام جميع القدرات الدفاعية الأمريكية.وتعد هذه الصياغة مطابقة تماما لتلك الواردة في قانون تفويض الدفاع الوطني الحالي لعام 2025، والذي أقره الكونغرس الأمريكي في شهر ديسمبر من العام الماضي.