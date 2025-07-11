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الدولية

لجنة برلمانية أمريكية تقرر الحفاظ على حجم القوات الأمريكية في كوريا

Write: 2025-07-17 13:59:09Update: 2025-07-17 14:39:29

لجنة برلمانية أمريكية تقرر الحفاظ على حجم القوات الأمريكية في كوريا

Photo : YONHAP News

أقرّت  لجنة  الخدمات  العسكرية في  مجلس  النواب الأمريكي  مشروع  قانون  تفويض  الدفاع الوطني  الأمريكي  للعام  المالي  2026  الذي  ينص  على  الحفاظ على  الحجم  الحاليّ للقوات  الأمريكية  في  كوريا  الجنوبية.
جاء  ذلك  في  تصويت  شفهي  على  المشروع  الذي  ينص  على  الحفاظ  على  حوالي  28  ألفا  و500  جندي  أمريكي في  كوريا  الجنوبية، والذي  طرحه  النائب الجمهوري  "جو  ويلسون" أول  من  أمس. 
ويتضمن  مشروع  القانون  ضرورة  أن  يواصل  وزير  الدفاع الأمريكي  جهوده  لتعزيز التحالفات  والمشاركات  الأمنية للولايات  المتحدة  في  منطقة  المحيطين الهندي  والهادئ،  وتشمل  هذه  الجهود تعزيز  التحالف  مع  كوريا  الجنوبية، بما  في  ذلك  الحفاظ  على  حجم  القوات الأمريكية  المتمركزة  لديها، والذي  يقدر  بحوالي 28,500  جندي،  وتحسين التعاون  الدفاعي  المتبادل، وتأكيد  الالتزام  بتوفير الردع  الموسع  باستخدام جميع  القدرات  الدفاعية الأمريكية.
وتعد  هذه  الصياغة  مطابقة تماما  لتلك  الواردة في  قانون  تفويض  الدفاع  الوطني الحالي  لعام  2025،  والذي  أقره  الكونغرس  الأمريكي في  شهر  ديسمبر من  العام  الماضي.
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