4 قتلى ومفقود واحد بسبب الأمطار الغزيرة

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أعلن المركز الكوري للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث في الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة أن 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة على منطقة "تشونغ تشُنغ" والجزء الجنوبي من كوريا الجنوبية.وقد تسببت الأمطار الغزيرة منذ يوم الأربعاء في إجلاء ما يقرب من 5200 شخص، ولا يزال حوالي 4500 منهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم.كما تسببت الأمطار في تعليق عمليات سفينتين للركاب على خطين ووقف الخدمة في 7 أقسام للسكك الحديدية، في حين تم إغلاق حوالي 400 من الطرق المنخفضة والجسور الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عما يقرب من 500 حالة تلف في المرافق العامة، بما في ذلك فيضانات الطرق وتآكل التربة وانهيار السدود.وفي مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، تم إغلاق 667 مدرسة بسبب الأمطار الغزيرة.ورفعت وزارة الداخلية مستوى الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الثالث بعد ظهر أمس الخميس في أعقاب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.