توقعات بهطول أمطار غزيرة حتى الغد السبت في الجزء الجنوبي من كوريا

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية استمرار هطول الأمطار الغزيرة مع سماء ملبدة بالغيوم طوال اليوم الجمعة.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين 100 و200 ملليمتر حتى الغد السبت في "كوانغ جو" و"بوسان" و"أول سان" ومقاطعتيْ جنوب "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ"، وأن تزيد معدلاتها عن 300 ملليمتر في بعض المناطق.وسوف تشهد منطقة "تشونغ تشُنغ" ومدينة "ديه غو" ومقاطعات شمال "كيونغ سانغ" وشمال "جولا" هطول أمطار تتراوح بين 50 و150 ملليمترا حتى الغد السبت.ومن المرجح أن تشهد منطقة العاصمة والمناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان" هطول أمطار تتراوح بين 30 و100 ملليمتر حتى صباح الغد، بينما ستزيد عن 150 ملليمترا في بعض المناطق.ومن المتوقع أن تهب رياح قوية تبلغ سرعتها حوالي 15 مترا في الثانية في معظم أنحاء البلاد، وبسرعة 20 مترا في الثانية في المناطق الجبلية.وسوف تصل درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم الجمعة إلى 28 درجة مئوية في سيول، و30 درجة في "ديه غو"، و32 درجة في كل من "كانغ ننغ" و"كوانغ جو"، بزيادة تتراوح بين 3 و8 درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الخميس.