فريق التحقيق الخاص يستدعي رئيس العمليات في هيئة الأركان المشتركة

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استدعى فريقُ التحقيق الخاص، الذي يحقق في قضية فرض الأحكام العرفية، رئيسَ العمليات في هيئة الأركان المشتركة "لي سونغ أوه" لاستجوابه بشأن مزاعم أمر الرئيس السابق "يون صوك يول" بتنفيذ عملية بطائرة مسيرة في كوريا الشمالية لخلق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية.ووفقا لمصادر في الأوساط القانونية أمس الخميس، بدأ الفريق استجواب "لي" حول تفاصيل تنفيذ العملية.ويركز المحققون أيضا على ما إذا كانت هناك أوامر من "يون" أو وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، بعد أن حصلوا على تسجيل صوتي لضابط يشير إلى أن "يون" تجاوز وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة وأصدر أوامر مباشرة لقيادة عمليات الطائرات المسيرة.وهناك أيضا مزاعم بأن قيادة مكافحة التجسس الدفاعية كانت على علم مسبق بالعملية وحاولت إخفاء الأمر.وبدأ الفريق الخاص أمس الخميس، الذي كان قد داهم 24 موقعا عسكريا يوم الاثنين ضمن تحقيقاته في جريمة المساعدة في عدوان أجنبي، في استجواب قائد قيادة الطائرات المسيرة "كيم يونغ ديه" بصفته مشتبها به في القضية.