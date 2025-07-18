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السياسية

فريق التحقيق الخاص يستدعي نائبا معارضا لاستجوابه في فضيحة النفوذ السياسي

Write: 2025-07-18 10:24:33

فريق التحقيق الخاص يستدعي نائبا معارضا لاستجوابه في فضيحة النفوذ السياسي

Photo : YONHAP News

استدعى فريق التحقيق الخاص، الذي يحقق في مزاعم الفساد المتعلقة بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، نائبا بارزا من حزب قوة الشعب المعارض لاستجوابه بشأن وسيط السلطة المزعوم "ميونغ تيه كيون".
ووفقا لمصادر في الأوساط القانونية أمس الخميس، استدعى المحققون النائب "يون هان هونغ" من الحزب المعارض للتحقيق معه كشاهد. وقد رفض النائب الحضور في الموعد الذي حدده فريق التحقيق الخاص.
ويُشتبه في أن النائب البرلماني لثلاث فترات قد حاول استرضاء "ميونغ" بعد الكشف عن ملف صوتي لمحادثة بين الرئيس السابق "يون صوك يول" و"ميونغ".
كما يُزعم أن النائب تلقى طلبا من شاماني يُعرف باسم "غُن جين"، والذي يُقال إن له صلات بالسيدة الأولى السابقة، لترشيح عدة أشخاص قبل الانتخابات المحلية لعام 2022.
ويشتبه الفريق الخاص في أن الشاماني، واسمه القانوني "جون سونغ بيه"، قبل أموالا من شخصيات بارزة بذريعة "رسوم الصلاة"، مقابل تقديم خدمات سياسية أو قانونية.

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