الرئيس السابق يون يحضر جلسة الاستماع بشأن قانونية احتجازه

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سيحضر الرئيس السابق "يون صوك يول" جلسة استماع في المحكمة اليوم الجمعة لتحديد قانونية احتجازه حسبما يطلب فريق التحقيق الخاص في قضية الأحكام العرفية التي وقعت في 3 ديسمبر.ووفقا لفريق الدفاع عن "يون" أمس الخميس، من المتوقع أن يقوم الرئيس السابق، الذي رفض المثول أمام فريق التحقيق الخاص وتخلّف عن محاكمته الجارية بتهمة التمرد منذ احتجازه الأسبوع الماضي، بتقديم شرح للمحكمة حول كيفية تدهور حالته الصحية.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم "يون" طلب المراجعة إلى محكمة منطقة سيول المركزية، حيث قال فريقه القانوني إنه يعتزم الدفع بأن احتجاز الرئيس السابق غير قانوني وغير عادل من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.ويتوجب على المحكمة أن تقرر بشأن الإبقاء على "يون" رهن الاحتجاز أو تطلق سراحه في غضون 24 ساعة من جلسة الاستماع.