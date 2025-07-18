فريق التحقيق يداهم كنيسة التوحيد وزعيم التكتل البرلماني السابق للحزب المعارض

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داهم فريق التحقيق الخاص مكاتب كنيسة التوحيد ضمن تحقيقاته في مزاعم بأن رجلا شامانيا سلم هدايا فخمة إلى السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" نيابة عن تلك الكنيسة.وأرسل الفريق، بقيادة المحقق الخاص "مين جونغ كي"، المحققين إلى المجمع الرئيسي لكنيسة التوحيد في "كا بيونغ"، بمقاطعة "كيونغ كي"، ومقر الكنيسة في سيول، صباح اليوم الجمعة لجمع الأدلة في تلك القضية.ويُتهم الشامان "جون سونغ بيه" بتلقي عقد من الماس وحقيبة يد فاخرة من مسؤول رفيع المستوى في الكنيسة في يوليو 2022 وتسليمها إلى "كيم".وفي تحقيق سابق أجرته النيابة العامة، اعترف الشامان بتلقيه هذه الأشياء من الجماعة الدينية، لكنه ادعى أنه فقدها جميعا.ويحقق المحققون في مزاعم بأن الهدايا قُدمت مقابل خدمات تجارية من حكومة "يون".كما داهم فريق التحقيق مكاتب النائب "كوان صونغ دونغ"، الزعيم السابق للتكتل البرلماني لحزب قوة الشعب، في سيول و"كانغ ننغ" بمقاطعة "كانغ وان".ويُشتبه في أن "كوان" رتب لحضور المرشح الرئاسي آنذاك "يون صوك يول" لحدث نظمته كنيسة التوحيد في فبراير 2022.