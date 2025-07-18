الرئيس الكوري يتفق مع نظيره التركي على تعزيز المشاركة الاستراتيجية

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين بلديهما.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو يونغ" في بيان مكتوب إن الرئيس التركي هنأ الرئيس "لي" في مكالمة هاتفية أمس الخميس على تنصيبه، معربا عن احترامه لاستعادة الديمقراطية في كوريا الجنوبية.كما أعرب "أردوغان" عن اهتمامه الشديد بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، الحليف القديم لبلده.وردا على ذلك، أعرب "لي" عن سعادته باستمرار البلدين في تعزيز العلاقات القائمة على أساس الروابط التاريخية التي توطدت بالدم خلال الحرب الكورية.وأضافت المتحدثة أن الرئيسين اتفقا على تعميق المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.وبعد تقييم التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي في مجالي التجارة والاستثمار، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الجوهري في مجالات متنوعة، تشمل الدفاع والأسلحة والطاقة النووية والطاقة الخضراء.