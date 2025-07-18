كوريا أول دولة آسيوية تنضم إلى برنامج هورايزن أوربا كعضو منتسب

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أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تنضم رسميا كعضو منتسب إلى برنامج "هورايزن أوربا"، الذي يعتبر أكبر برنامج متعدد الأطراف للبحث والابتكار يديره الاتحاد الأوربي.ووقعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الخارجية أمس الخميس على اتفاقيتين مع المفوضية الأوربية في بروكسل، إحداهما الاتفاقية المتعلقة بمشاركة كوريا الجنوبية في برامج الاتحاد الأوربي، والأخرى عبارة عن بروتوكول انضمام كوريا الجنوبية كدولة عضو منتسب إلى برنامج الاتحاد الأوربي الإطاري للبحث والابتكار "هورايزن أوربا"، للفترة من عام 2021 وحتى عام 2027.وتم توقيع هاتين الاتفاقتين بين السفير الكوري لدى بلجيكا والاتحاد الأوربي "يو جونغ هيون"، ونائب مدير الإدارة العامة للبحث والابتكار في المفوضية الأوربية "سيغني راسو".الجدير بالذكر أن "هورايزن أوربا" هو أكبر برنامج متعدد الأطراف للبحث والابتكار في العالم، حيث يقدم من خلاله الاتحاد الأوربي تمويلا بقيمة 95.5 مليار يورو في الفترة من عام 2021 وحتى عام 2027 لدعم المشروعات البحثية المختارة على مدى سبع سنوات.ويضم البرنامج في عضويته 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوربي، و20 دولة عضوا منتسبا، منها بريطانيا والنرويج وكندا وكوريا الجنوبية.