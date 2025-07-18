وفد رئاسي خاص يسلم رسالة من الرئيس الكوري للرئيس الفرنسي

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قام وفد المبعوثين الخاصين للرئيس الكوري بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس وأول من أمس، حيث التقى بـ"إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن وفد المبعوثين الخاصين الذي ترأسه وزير العدل السابق "كانغ كوم شيل" وضم في عضويته النائبين البرلمانيين عن الحزب الديمقراطي الحاكم "هان بيونغ دو" و"تشون جون هو"، قد سلم رسالة شخصية من الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى "بون" لينقلها للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".وخلال اللقاء، أعرب الوفد الكوري عن رغبة كوريا الجنوبية في تعميق وتطوير علاقة المشاركة الشاملة بين البلدين، بمناسبة الذكرى الأربعين بعد المئة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي ستصادف العام القادم.كما أعرب عن أمل كوريا في تعزيز التعاون الحقيقي مع فرنسا في مجالات الفضاء والصناعات الدفاعية والطاقة النووية.ومن جانبه، أشاد "بون" بإظهار كوريا الجنوبية نضحها الديمقراطي وقوتها الكامنة من خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معربا عن رغبة فرنسا في مواصلة التواصل الوثيق مع كوريا في إطار قمة مجموعة السبع، من أجل تعزيز التعاون في تحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.