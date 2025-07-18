المعارضة توافق على تعيين المرشحين لوزارات المالية والصناعة والخارحية

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وافق حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي على اعتماد تقارير جلسات تأكيد تعيين المرشحين لمناصب وزراء المالية والصناعة والخارجية.وقال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "سونغ أون صوك" اليوم الجمعة إنه مع اقتراب موعد تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية بعد أقل من أسبوعين، فقد تعاون حزبه مع الحزب الحاكم لتبني التقارير بسرعة حتى يتمكن هؤلاء المرشحون من المشاركة على الفور في مفاوضات التعريفات الجمركية.وأضاف "سونغ" أن الشكوك المحيطة بالمرشحين الثلاثة لا تزال قائمة دون حل، وخاصة مزاعم المضاربة العقاربة التي تورط فيها المرشح لمنصب وزير الخارجية "تشو هيون"، لكن حزبه يأمل أن يرد المرشحون الجميل للجمهور من خلال النجاح في إحراز نتائج جيدة في محادثات التعريفات الجمركية.وطلب "سونغ" إجراء لقاء مع الرئيس "لي جيه ميونغ" لمعالجة ما وصفه بـ"النظام المُعَطّل لفحص الموظفين الحكوميين وترشيح المرشحين غير المؤهلين".