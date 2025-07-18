المحتوى الكوري يبرز على نتفليكس في النصف الأول من هذا العام

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تبين أن 4 من بين أكثر 25 مسلسلا مشاهدة على منصة نتفليكس خلال النصف الأول من هذا العام كانت من المحتويات الكورية، حيث احتل الموسمان الثاني والثالث من مسلسل "لعبة الحبار" المرتبين الثانية والثالثة على التوالي ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شعبية.ووفقا لتقرير صادر عن نتفليكس اليوم الجمعة، بلغ عدد ساعات المشاهدة على نتفليكس خلال النصف الأول من هذا العام حوالي 95 مليار ساعة.وأشار التقرير إلى أن المحتوى الكوري تميز بشكل لافت خلال النصف الأول من هذا العام في مختلف المجالات، بما في ذلك المسلسلات والرسوم المتحركة.وحصل الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار"، الذي بدأ عرضه في ديسمبر من العام الماضي، على 117 مليون مرة مشاهدة، ليحتل بذلك المرتبة الثانية في قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة خلال النصف الأول من هذا العام.أما الموسم الثالث من المسلسل، الذي تم الكشف عنه يوم السابع والعشرين من يونيو الماضي، فقد سجل 72 مليون مرة مشاهدة في غضون 3 أيام من الكشف عنه.وكان الموسم الأول من مسلسل "لعبة الحبار" قد احتل المرتبة الثامنة عشرة من حيث عدد مرات المشاهدة بـ4 ملايين مرة مشاهدة.بهذا بلغ عدد مرات مشاهدة جميع المواسم الثلاثة لمسلسل "لعبة الحبار" 231 مليون مرة مشاهدة خلال النصف الأول من هذا العام.ومن بين المسلسلات الكورية الأخرى التي برزت على نتفليكس خلال الفترة المذكورة، مسلسل "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" الذي احتل المرتبة الخامسة والعشرين بـ35 مليون عدد مشاهدة، ومسلسل "كود الصدمات: أبطال وقت الحاجة" الذي احتل المرتبة السادسة والعشرين بـ34 مليون عدد مشاهدة.