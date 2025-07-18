مشروع قانون أمريكي يحافظ على عدد القوات الأمريكية في كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون خاص بميزانية الدفاع الأمريكية السنوية حظرا على استخدام الميزانية في تقليص عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وذلك في ظل وجود تكهنات بشأن احتمال تخفيض عدد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لموقع الكونغرس الأمريكي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ لسياسة الدفاع للسنة المالية 2026، يحتفظ بالبند الذي تم إدراجه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن"، وينص على الحفاظ على المستوى الحالي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وينص مشروع القانون الذي أقرته اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة الماضي، على أن وزير الدفاع يجب أن يواصل بذل الجهود الرامية إلى تعزيز التحالفات والمشاركات الأمنية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما ينص أيضا على أن الأموال التي يُصرَّح بإنفاقها بموجب هذا التشريع لا يجوز استخدامها لتقليل إجمالي عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 28,500 جندي، أو لإكمال انتقال حق السيطرة على العمليات في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية .