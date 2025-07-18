تضرر 5 مواقع ثقافية كورية جراء تآكل التربة بسبب الأمطار الغزيرة

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تعرضت خمسة مواقع ثقافية في كوريا الجنوبية لأضرار جراء تآكل التربة بعد يومين من الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد.وقالت هيئة التراث الكوري إن الأضرار طالت كنزين وطنيين، هما: كهف "صوك كورام" في "كيونغ جو"، بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وقاعة "ديه أونغ جون" في معبد "غيه شيم سا" في "صو سان"، بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".أما المواقع الثقافية الثلاثة الأخرى، فهي الموقع التاريخي المرتبط بالناشط الاستقلالي "يون بونغ غيل" في "ييه سان"، والمقابر الملكية وسور مدينة "نا صونغ" في "بو يو"، وجميعها في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.وقالت هيئة التراث الثقافي إنه منذ أن أصدرت تحذيرا بمستوى "اليقظة" بموجب نظام التنبيه بأزمات الأصول الثقافية مساء الخميس، طلبت تعاونا من الحكومات المحلية لتقييد وصول الجمهور إلى المواقع الثقافية القريبة من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية.وتعتزم الهيئة إجراء تفتيش طارئ لمنع وقوع أضرار ثانوية، وتقديم الدعم الفوري في أثناء التحقيق في الأضرار، وضمان إجراء الإصلاحات اللازمة بعد انحسار الأمطار.