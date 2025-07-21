حزب قوة الشعب المعارض يعقد مؤتمرا الشهر القادم لانتخاب قيادة جديدة

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سيعقد حزب قوة الشعب، حزب المعارضة الرئيسي في كوريا، مؤتمرا وطنيا في شهر أغسطس القادم لانتخاب قيادة جديدة.وصرح المتحدث باسم الحزب "هام إين كيونغ" بأن المؤتمر سيُعقد في مركز مؤتمرات "تشونغ جو أو صونغ" بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ يوم 22 أغسطس، وسوف يصدر إشعار تسجيل المرشحين يوم 25 يوليو الجاري، ويليه يومان من التسجيل في مقر الحزب بمنطقة "يوئيدو" في سيول بين الساعة 9 صباحا و5 مساء، يومي 30 و31 يوليو، على أن تُعقد الانتخابات التمهيدية يومي 20 و21 أغسطس.وسوف تُحسب 80% من النتيجة النهائية بناء على تصويت أعضاء الحزب، بينما ستُحسب 20% من النتيجة بناء استطلاع للرأي العام.وحول دعوات رئيس لجنة الابتكار في الحزب "يون هي سوك" مؤخرا لاعتماد النتيجة بناء على استطلاع الرأي العام فقط، قال المتحدث إنه سيتعين تعديل دستور الحزب قبل اتخاذ مثل هذا القرار.