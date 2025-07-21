كوريا الشمالية تنتقد بشدة خريطة شرق آسيا المقلوبة التي نشرتها واشنطن

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انتقدت كوريا الشمالية القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بعد أن عرضت خريطة مقلوبة لمنطقة شرق آسيا لأغراض تعليمية، متهمة واشنطن باستهداف بيونغ يانغ وبكين ضمن خططها لغزو آسيا.واحتجّ مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التابعة للدولة يوم السبت، على ما أسماه بـ"النوايا الشريرة" لقوات الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية لتحقيق طموحات الهيمنة الأمريكية في آسيا.وأشار المقال إلى أن الخريطة المقلوبة دليل على أن المرونة الاستراتيجية المتزايدة للقوات الأمريكية أصبحت عدوانية، مما يُظهر أن حلفاء واشنطن، كوريا الجنوبية واليابان وتايوان والفلبين، مُستعدون لمحاصرة كوريا الشمالية والصين.كما انتقد المقال الخريطة بشدة لتلميحها، باستخدام سهام تمتد من قاعدة قوات الولايات المتحدة في مدينة بيونغ تيك الكورية الجنوبية، إلى أن سيول ستُصبح بمثابة نقطة وقاعدة انطلاق في حالة اندلاع حرب في آسيا.وقد أثارت الخريطة المنشورة سابقا تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تتجه نحو تعديل دور قواتها في كوريا الجنوبية في أعقاب تعزيز إدارة دونالد ترامب لسياسة الردع ضد الصين كأولوية قصوى لواشنطن في استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.