رفع مستوى التحذير من الانهيارات الأرضية في مقاطعة كيونغ كي إلى أعلى مستوى

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رفعت هيئة الغابات الكورية مستوى التحذير من الانهيارات الأرضية في مقاطعة كيونغ كي إلى أعلى مستوى، وهو "خطير"، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة في المنطقة.جاء ذلك بعد أن تم إصدار هذا المستوى من التحذير بالفعل في مقاطعة تشونغ تشُنغ والمناطق الجنوبية.ويتكون نظام التحذير من الانهيارات الأرضية في كوريا الجنوبية من أربعة مستويات، هي: "انتباه"، و"تحذير"، و"تنبيه"، و"خطير"، ويستند إلى تقييم المخاطر.وحاليا، يُطبق ثاني أعلى مستوى، وهو "تنبيه"، في كل من سيول وإنتشون ومقاطعة كانغ وان، بينما لا تزال جزيرة جيجو تحت ثاني أقل مستوى، وهو "تحذير".بالإضافة إلى ذلك، أصدرت العديد من الحكومات المحلية تحذيرات مستقلة بشأن الانهيارات الأرضية، وهي سارية حاليا في كل من بوتشون وكا بيونغ بمقاطعة كيونغ كي، وتشون تشُن بمقاطعة كانغ وان، وصو سان وبو ريونغ بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ الجنوبية، وسان تشونغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ. وحذرت سلطات الغابات من أن الأرض قد ضعفت بشكل كبير بسبب هطول الأمطار الغزيرة لفترات طويلة، وحثت السكان على مراقبة تنبيهات الكوارث النصية والإعلانات المحلية عن كثب.