مياه الأمطار تغمر أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء كوريا

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غمرت مياه الأمطار الغزيرة، التي بدأت يوم الأربعاء الماضي، أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.ووفقا لبيانات أولية الصادرة عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الأحد، غمرت المياه 24 ألفا و247 هكتارا من أراضي المحاصيل، بما في ذلك الأرز وفول الصويا.وتستند هذه الأرقام إلى تقييمات أولية أجرتها الحكومات المحلية، وقد تخضع للمراجعة لاحقا.وتسببت الأمطار الغزيرة في معظم الأضرار، حيث طالت الأضرار حوالي 20 ألف هكتار من الأراضي.ومن بين المحاصيل الأخرى المتضررة: فول الصويا المزروع في الحقول، والبطيخ، والفلفل الحار، والبصل الأخضر.وحسب المناطق، تكبدت مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ أكبر الأضرار، حيث غمرت المياه حوالي 16 ألفا و700 هكتار، وتليها مقاطعة جنوب جولا بمساحة 6300 هكتار، ثم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ بمساحة متضررة تبلغ 875 هكتارا.