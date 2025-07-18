14 قتيلا و12 مفقودا جراء الأمطار الغزيرة

Photo : KBS News

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم، ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، حتى صباح أمس الأحد، بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي بدأت قبل أربعة أيام في كوريا الجنوبية.وأكد المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث سقوط 26 ضحية، من بينهم ثماني وفيات في منطقة سان تشونغ الجنوبية الشرقية، التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.وقد أسفرت الأمطار عن فقدان 12 شخصا، أربعة منهم في كا بيونغ بمقاطعة كيونغ كي، وستة في سان تشونغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وتم إجلاء ما يقرب من 13 ألفا و200 شخص إلى ملاجئ مؤقتة، بينما لا يزال 3800 شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم.كما ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بأكثر من 1900 منشأة عامة، بما في ذلك الطرق ومنشآت الأنهار، وحوالي 2200 عقار خاص.وقد زاد هطول الأمطار المتواصل بشكل كبير من خطر الانهيارات الأرضية، مما دفع الحكومة إلى إصدار أعلى مستوى من الإنذار "خطير" لمقاطعات كيونغ كي، وتشونغ تشُنغ، وكيونغ سانغ، وجولا.