وكالة حكومية تنظم دوراتٍ مجانية لصنع إكسسوارات كورية تقليدية

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ستُقدّم وكالة حكومية للتراث الثقافي في كوريا الجنوبية دوراتٍ مجانية لصنع أحد الإكسسوارات الكورية التقليدية، والذي ظهر في فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي الأمريكي "صائدو شياطين الكيبوب" الذي اكتسب شهرة عالمية.ووفقا لوكالة التراث الكوري، ستُقام دوراتٌ ليومٍ واحدٍ لصنع إكسسوار الهانبوك التقليدي "نوري غيه" في الطابق الرابع من مبنى الركاب الأول بمطار إنتشون الدولي، وذلك فيما بين اليوم الاثنين وحتى يوم 11 أغسطس.وتستوعب كل دورةٍ 12 مشاركا يتم اختيارهم على أساس أسبقية الحضور، وسوف يتم تقديم أربع دوراتٍ يوميا بين الساعة 11 صباحا و3 مساء.وأعربت الوكالة الحكومية عن أملها في أن تُتيح هذه الدورات، التي تستمر ليومٍ واحد، للمشاركين، تجربة مباشرة لسحر الثقافة الكورية التقليدية.وفي الوقت نفسه، ساعدت شعبية فيلم الرسوم المتحركة على زيادة متوسط عدد الزوار اليومي لمركز التسوق عبر الإنترنت الذي تديره مؤسسة المتحف الوطني الكوري بحوالي 70 ضعفا منذ إصدار الفيلم.