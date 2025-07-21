رئيس الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول يزور كوريا الشمالية

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أفادت بعض التقارير بأن رئيس الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول قد زار كوريا الشمالية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وفدا من الاتحاد بقيادة "ريكاردو فراكاري" قد وصل إلى بيونغ يانغ أول من أمس السبت.وكان في استقبال "فراكاري" في مطار بيونغ يانغ الدولي "باك تشون جونغ" نائب وزير التربية البدنية والرياضة، لكن الوكالة لم تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالغرض من الزيارة أو برنامجها، كما لم يصدر الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول أي بيانات رسمية حول الزيارة حتى الآن.يذكر أنه لا تجري ممارسة البيسبول والسوفتبول على نطاق واسع في كوريا الشمالية، كما تعود آخر مشاركة معروفة لها في بطولة دولية للبيسبول إلى بطولة آسيا للبيسبول في عام 1993 في أستراليا.ولذلك تشير بعض التوقعات إلى أن زيارة الوفد قد تكون بهدف استكشاف سبل الترويج للبيسبول والسوفتبول في كوريا الشمالية، بما في ذلك مبادرات الدعم المحتملة.